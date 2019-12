Giudice Sportivo | stangata a Bentancur | 3 giornate di squalifica

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ilha fermato per treRodrigodopo gli eventi accaduti nella finale di Supercoppa Dopo la finale di Supercoppa Italiana sono arrivate le decisioni delin merito ai fatti accaduti a Ryad.confermata per Rodrigoche dovrà stare fermo tre(Cagliari, Roma, Parma). Questa la motivazione. «Tre turni a Rodringoper la doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (1 giornata); per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, successivamente al provvedimento di espulsione, avvicinatosi faccia a faccia con fare minaccioso al Quarto Ufficiale, proferito nei confronti delle stesso un’espressione volgare ed insultante (dueed ammenda)». Leggi su Calcionews24.com

