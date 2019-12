Giudice Sportivo | gli squalificati per la 18ª giornata della Serie A

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Assenze pesanti per i club diA: ecco l’elenco degliin vista18ªdel campionato italiano Ilha comunicato la propria decisione in merito agliper la 18ªA. Fermati per un turno Pisacane e Bremer, rei di aver ricevuto un cartellino rosso rispettivamente nel corso di Udinese-Cagliari e Torino-Spal. Salteranno un turno anche i diffidati Cristian Ansaldi, Marco Calderoni e Riccardo Gagliolo, che hanno ricevuto il loro quinto cartellino giallo. La stessa sorte tocca anche a Luis Alberto e Lucas Leiva a seguito delle ammonizioni durante Juventus-Lazio in Supercoppa italiana. Squalificato per tre giornate invece Bentancur. Leggi su Calcionews24.com

