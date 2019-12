Giorni e orari della prime sei di ritorno | tre notturne per la Strega

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – La Lega di serie B ha reso noti ie glidei primi sei turni del girone di. Calendario equamente diviso per i giallorossi di Pippo Inzaghi che avranno tree tre impegni di primo pomeriggio. Si partirà dal match con il Pisa, primo appuntamento del 2020 in programma al “Ciro Vigorito” e si concluderà il mini ciclo con la trasferta di Chiavari con la Virtus Entella. Nel mezzo spiccano il derby con la Salernitana e, soprattutto, il faccia a faccia con il Pordenone di Tesser, rivelazione del campionato e prima inseguitrice. Questi, nello specifico, ie glistabiliti dalla Lega: Benevento-Pisa (domenica 19 gennaio, ore 21) Citta-Benevento (sabato 25 gennaio, ore 15) Benevento-Salernitana (domenica 2 febbraio, ore 21) Cosenza-Benevento (domenica 9 febbraio, ore ...

