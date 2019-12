Giorgia Meloni | parla il compagno Andrea Giambruno | “La prima volta che ci siamo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Nella coppia l’uomo sono io, non faccio il mammo, non so neppure fare da mangiare”. Così ildi, riassume in un’intervista a Libero il suo rapporto con la leader di Fratelli d’Italia. Giornalista autore di Canale 5 oltre che padre della loro figlia Ginevra,rivela che si sono conosciuti proprio a Mediaset: “È stato un colpo di fulmine. Una sera è arrivata da Del Debbio, a Quinta Colonna, dopo una giornata di comizi e aveva fame. La sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana, ma dopo due morsiè stata chiamata in scena, così me l’ha mollata in mano, scambiandomi per assistente“, ha raccontato. “Non mi infastidisce essere associato a, però ho la mia personalità e il mio lavoro e non le ho mai chiesto niente”, ha tenuto a precisareche poi ha aggiunto: ...

