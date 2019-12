Gerusalemme, scoperta la strada di Gesù (Di lunedì 23 dicembre 2019) Gli archeologi hanno ormai individuato la strada che Gesù percorreva oltre 2.000 anni fa a Gerusalemme per andare al tTempio e sono certi che fu costruita in quegli anni da Ponzio Pilato. Si tratta di un importante risultato scientifico la cui storia ha preso il via nel 2004, quando gli operai che riparavano una condotta idrica si imbatterono nella Piscina di Sialom. Gli scavi hanno negli anni rivelato la corrispondenza dei ritrovamenti archeologici con i riferimenti evangelici. Secondo il Vangelo di Giovanni 9,1-41, Gesù compì nella Piscina il suo secondo miracolo quando guarì il cieco nato. Da quell'iniziale e fortuito rinvenimento, appena fuori della Città Vecchia su quello che oggi è il Monte del Tempio, si sono susseguite altre scoperte a cominciare dalla scalinata che conduceva al Tempio e quindi la strada che Gesù percorse molte volte, ...

Leggi la notizia su gqitalia

Gerusalemme scoperta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gerusalemme scoperta