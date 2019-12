George | la regina Elisabetta e gli altri | in foto solo re ed eredi al trono

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Quattro generazioni di reali in unaQuattro generazioni di reali in unaQuattro generazioni di reali in unaQuattro generazioni di reali in unaQuattro generazioni di reali in una«In posachi è re (o meglio) e chi un giorno lo sarà». Devono esserselo detti a Buckingham Palace prima di dire «cheese» e scattare. Le nuovedella royal family britannica – arrivate la vigilia di Natale – mostrano infatti la sovranaII, 93 anni, il principe Carlo, 71 ed eterno erede al, il suo primogenito William, 37, secondo in linea di successione e, infine, baby, primo figlio di William e Kate Middleton, terzo nella strada verso il. Il più piccolo prepara l’impasto per il tradizionale Chritmas pudding, la più grande lo osserva divertita. Non c’è spazio per le moglie (ex borghesi) o per glifigli/fratelli. La ...

