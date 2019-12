Gaia e Camilla | ragazze investite e uccise a Roma | la ricostruzione | cosa sappiamo finora

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019): laLa notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019 aduedi 16 anni,Von Freymann egnoli, sono morte dopo essere state travolte da un’auto. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza nel quartiere di Ponte Milvio, a nord della città, precisamente in Corso Francia, all’altezza dell’incrocio con la via Flaminia Vecchia e con una rampa di accesso all’Olimpica. Si tratta di una zona di locali a poca distanza da una delle aree della movida capitolina.frequentavano la classe terza Cl del Liceo Gaetano De Sanctis, la cui sede si trova in via Serra, nel quartiere Fleming, non molto lontano da dove è avvenuta la tragedia. Le due sedicenni, inoltre, non abitavano distante dal luogo dove sono state. La dinamica Le due...

