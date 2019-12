Gaeta, grave incidente. Morti anziano signore e il suo cane (Di lunedì 23 dicembre 2019) Il tragico episodio è accaduto nella giornata di ieri, domenica 22 dicembre, intorno alle 18:30 del tardo pomeriggio, a Gaeta. Un anziano uomo stava passeggiando lungomare, come faceva di solito, con il suo Terranova, quando entrambi sono stati investiti. Il conducente, dopo l’incidente, è fuggito via e non si è nemmeno fermato a controllare se l’uomo e l’animale stessero bene. Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno dato il via alle indagini per scoprire nel minor tempo possibile, chi ci fosse al volante di quella automobile. Poco dopo, gli agenti sono riusciti a rintracciarlo a Formia. Le accuse contro di lui adesso sono di omicidio stradale e anche, vista la sua fuga, di omissione di soccorso. Una semplice passeggiata che è costata la vita a ...

