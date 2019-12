Francia | raccolgono 600mila euro per poter comprare uno zoo e liberare gli animali

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) In cinque giorni hanno raccolto 600.000con cui hanno comprato uno zoo in, perglie trasformare la struttura in centro di riabilitazione veterinario. È l’impresa realizzata dalla Ong Rewild grazie al sito gofundme.com. Il donatore più generoso è stato il creatore del sito di appuntamenti Meetic.

