Francesco De Cecio ispettore onorario per i beni architettonici di Benevento e Caserta (Di lunedì 23 dicembre 2019) Francesco De Cecio ottiene la nomina a ispettore onorario per la tutela e la vigilanza dei beni architettonici delle province di Benevento e Caserta. Architetto e presidente di Archeoclub Campania, De Cecio è anche presidente del Museo Provinciale Campano di Capua (Caserta). L'articolo Francesco De Cecio ispettore onorario per i beni architettonici di Benevento e Caserta proviene da Ildenaro.it.

