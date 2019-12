Ford Mustang - Al volante della Shelby GT500

Leggi la notizia su quattroruote

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Grappoli di homeless appoggiati al semaforo osservano incuriositi il bizzarro personaggio (sarei io) che ha avuto la geniale idea di avventurarsi per East Los Angeles - la zona più malfamatacittà degli angeli, enclave orgogliosamente in cima alle statistiche del crimine Usa alla guida di unaGT 500, oggetto del desiderio del maschio americano medio che costa poco meno di cento mila dollari e che fa di tutto (colore arancione compreso) per farlo sapere. Alzano il pollice, glinusitati fan, brandiscono le bottiglie di rum insacchettate (nella maggior parte degli States non si può bere in pubblico) in segno di entusiastica approvazione, si fanno sotto con passo incerto per guardare da vicino i cobra che evocano lepopea eroica di mistere danno il senso dellesclusività delloggetto. Un filo a disagio, il bizzarro personaggio inizia a pentirsi di aver portato nelle ...

