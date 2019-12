Fondi Xylella | Lezzi M5s contro Bellanova | “40 milioni ‘distratti’ agli agricoltori

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ha intenzione di “‘distrarre’ d40di euro” per destinarli al Distretto agroalimentare di qualità Jonico Salentino e al Gruppo d’azione locale di cui è presidente Cosimo Durante, suo segretario particolare. È questa l’accusa che la senatrice 5 Stelle Barbararivolge alla ministra dell’Agricoltura ed esponente di Italia Viva, Teresa. Al centro della polemica, idestinati ai territori colpiti dallache devono essere definiti dal piano di rigenerazione. Risorse che, sottolinea su Facebook, “devono essere destinate alle sole aree infette”. “Quei 300che stanziai per questo provvedimento devono arrivare, piccoli e grandi. Devono arrivare a quelle persone che non hanno più lacrime per piangere, che sono nella totale disperazione perché impossibilitati a ...

