Flickr è in perdita e chiede l’aiuto alla sua community

(Di lunedì 23 dicembre 2019) SmugMug, il servizio di hosting fotografico che nel 2018 ha acquistato, ha chiesto ai suoi utenti di sottoscrivere l’abbonamento Pro della piattaforma per aiutare a “mantenere vivo il sogno di”. Nella lettera scritta dall’amministratore delegato e fondatore di SmugMug, Don MacAskill, sono esposti dettagliatamente i problemi finanziari che stanno affliggendoe che troverebbero una risoluzione se gli utenti iniziassero a sostenere il sito sottoscrivendo l’abbonamento aPro. Ad aprile 2018,fu venduto da Yahoo a SmugMug, che, dopo qualche mese, limitò le foto caricate gratuitamente a un massimo di 1000. L’obiettivo di quella mossa era quello di incentivare gli utenti a sottoscrivere l’abbonamento aPro offrendo un servizio sostitutivo alle classiche opzioni di cloud storage del calibro di Google Drive, Google Photo o Dropbox. “Non abbiamo comprato ...

