Fiorentina Roma | Dzeko ha una straordinaria visione di gioco

(Di lunedì 23 dicembre 2019) L’assist perinesprime le straordinarie capacità tecniche del giocatore. Una grandediTra i centravanti europei,è uno di quelli senza dubbio con la tecnica maggiore. Ha unadifuori dal normale, con spiccate doti anche da rifinitore. Oltre che consentire una rapida risalita tramite lanci lunghi su di lui,è tatticamente preziosissimo nell’effettuare movimenti a venire incontro. Spesso è uno dei principali raccordi della squadra. Ciò si vede nel gol di Zaniolo. Arretra la propria posizione per venire incontro e spalle alla porta premia il movimento del compagno grazie a un eccellente passaggio. E’ raro vedere abbinata così tanto la fisicità alla tecnica. Leggi su Calcionews24.com

