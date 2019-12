Fiocco rosa in casa Pennetta-Fognini | è nata Farah!

Leggi la notizia su vanityfair

È venuta alla luce, con qualche giorno di anticipo, Farah la secondogenita di Flavia e Fabio. La piccola è nata il 23 dicembre 2019, alle 10 e 11. Come la mamma è in buona salute e pesa 3,160 kg. Si allarga la famiglia dei campioni del tennis italiano. Dopo Federico, nato il 19 maggio 2017, è ora il momento della femminuccia. «Mamma e Mimmi stanno super bene. Non esiste felicità più grande» ha scritto il tennista nelle sue Instagram stories. Solo 12 ore fa aveva postato immagini di relax lungo con la tv accesa e la moglie intenta a stirare. Nulla faceva presagire l'arrivo della piccola così presto, a ridosso delle feste.

