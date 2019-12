Fine vita,assoluzione per Marco Cappato

Agenzia_Ansa : #FineVita, a #Milano il processo a #Cappato, attesa l'assoluzione. Durante la seduta il radicale riceve la notizia… - SkyTG24 : Fine vita, la Procura chiede di assolvere Marco Cappato - 7balda : Nell’inverno 2014 ho scelto di andare a vivere da solo ed inziare una nuova vita. In ogni percorso, come in una gar… -

La Corte d'Assise di Milano ha assoltodall'accusa di 'aiuto al suicidio' per avere accompagnato Fabiano Antoniani, noto come dj Fabo, rimasto tetraplegico e cieco a causa di un incidente stradale, a morire in una clinica in Svizzera. L'è arrivata con la formula 'perché il fatto non sussiste'. Applausi, in Aula, dopo la lettura della sentenza.(Di lunedì 23 dicembre 2019)