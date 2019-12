Fine vita | Marco Cappato assolto dai giudici per la morte di dj Fabo

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019)è stato. Oggi la Corte d’Assise di Milano ha dichiarato che l’accusa di aiuto al suicidio per aver accompagnato Fabiano Antoniani, dj, in Svizzera è “un fatto che non sussiste”. La Corte ha ripreso la sentenza della Corte Costituzionale dello scorso settembre, “al principio di sacralità dellasostituisce la tutela della fragilità umana”, che aveva stabilito che a determinate condizioni non era punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale (norma che si occupa di assistenza e istigazione al suicidio) “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente”. Così, finalmente, si è chiuso il processo sulladi dj. E, forse, si riaprirà il dibattuto per approvare una legge sulè statoDurante il ...

TgLa7 : Fine vita: assolto Marco #Cappato, 'il fatto non sussiste' - marcofurfaro : Una bella notizia: Marco #Cappato assolto perché il fatto non sussiste. Grazie a Marco e alla sua umanità. Ora spet… - Agenzia_Ansa : #Finevita: assolto Marco #Cappato, 'il fatto non sussiste' #ANSA -