Fine vita | Marco Cappato assolto al processo per dj Fabo La sentenza dopo la Consulta

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 23 dicembre 2019)è statodalla Corte d’Assiste di Milano dall’accusa di aiuto al suicidio per aver accompagnato Fabiano Antoniani, conosciuto come dj, a morire in Svizzera nel febbraio 2017. Il tuo browser non supporta il tag iframe Con ladella Corte costituzione dello scorso settembre, «al principio di sacralità della– ha detto il procuratore aggiunto Siciliano – sostituisce la tutela della fragilità umana». La pm ha quindi spiegato che nel caso di djricorrono tutti e quattro i requisiti indicati dallache ha tracciato la via sulla non punibilità dell’aiuto al suicidio, reato di cui risponde. Per questo, ha aggiunto: «Il fatto non sussiste», chiedendo l’assoluzione per l’esponente radicale. Il tuo browser non supporta il tag iframe L’udienza è stata sospesa per alcuni minuti, quando ...

marcofurfaro : Una bella notizia: Marco #Cappato assolto perché il fatto non sussiste. Grazie a Marco e alla sua umanità. Ora spet… - TgLa7 : Fine vita: assolto Marco #Cappato, 'il fatto non sussiste' - Agenzia_Ansa : #Finevita: assolto Marco #Cappato, 'il fatto non sussiste' #ANSA -