Fine vita | giudici | “Cappato assolto | il fatto non sussiste” Abbraccio tra l’ex compagna

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “La corte assolve Marco Cappato, ilnon sussiste”. Idi Milano hannoCappato, imputato per aiuto al suicidio per la morte di Fabiano Antoniani, conosciuto come dj Fabo. Dopo la sentenza, c’è stato l’tra l’exdi Antoniani, Valeria Imbrogno, e l’avvocata Filomena Gallo. “Fabiano mi avrebbe chiesto di festeggiare, siamo arrivati alla vittoria per lui: ha sempre combattuto, sono felice. La battaglia continua per tutti gli altri, quando ha iniziato voleva proprio che fosse una battaglia di libertà per tutti e oggi ci è riuscito” ha detto Imbrogno. L'articolo: “Cappato, ilnon sussiste”.tra l’exdi dj Fabo e l’avvocata Filomena Gallo proviene da IlQuotidiano.

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Finevita: assolto Marco #Cappato, 'il fatto non sussiste' #ANSA - marcofurfaro : Una bella notizia: Marco #Cappato assolto perché il fatto non sussiste. Grazie a Marco e alla sua umanità. Ora spet… - fanpage : Processo fine vita, assolto Marco Cappato per la morte di Dj Fabo -