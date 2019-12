Fine vita | Cappato | «Ho agito per la libertà di scelta | aiutare Fabiano era un dovere»

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 23 dicembre 2019)Antoniani a morire è stato per «una motivazione di, di diritto all’autodeterminazione individuale», ha detto Marcoche ha rilasciato una dichiarazione spontanea al processo in corso alla Corte d’Assise di Milano. Con la voce rotta dall’emozione, dopo aver saputo poco prima della morte di sua madre,ha detto: «Laddove non è la “tecnica” del tenere ino del far morire che è rilevante, ma ladi autodeterminazione, quella sì che è rilevante». «Se avessi dovuto essere assolto con un giudizio sull’irrilevanza dell’aiuto da me fornito a– ha detto il radicale – in questo caso avrei ritenuto più giusto essere condannato. Non per sfida nei confronti della legga, ma avendo in mente la realtà di ciò che accadde. Il costo, il viaggio, la lunghezza della procedura. Questa azione di aiuto non può essere considerata in alcun ...

marcofurfaro : Una bella notizia: Marco #Cappato assolto perché il fatto non sussiste. Grazie a Marco e alla sua umanità. Ora spet… - TgLa7 : Fine vita: assolto Marco #Cappato, 'il fatto non sussiste' - Agenzia_Ansa : #Finevita: assolto Marco #Cappato, 'il fatto non sussiste' #ANSA -