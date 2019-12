Film Disney in tv a Natale | stasera su Rai 2 c’è Alla ricerca di Nemo

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Si va a caccia dida vedere con tutta la famiglia nelle feste di. E oggi 23 dicembre 2019 arriva un bellissimodellaPixar assolutamente da non perdere. Un grande classico che piace ai piccoli ma anche agli adulti. In onda oggi 23 dicembre 2019 su Rai 2di. Ildi certo non merita presentazioni e sicuramente conoscerete tutti molto bene la trama delin onda asu Rai 2. Ma vediamo di rinfrescarci la memoria anche perchè di bambini ne nascono ogni giorno e i genitori hanno bisogno della guida per i cartoni da vedere !IN TV:C’E’DIIl protagonista del cartone è, un pesciolino molto curioso ed è per questo che il suo papà è spesso in ansia perchè sa che ne potrebbe combinare delle belle. Ed effettivamente non si sbaglia… I protagonisti ...

Avvenire_Nei : . @TV2000it La televisione dei cattolici italiani dedica una programmazione speciale per le festività natalizie dal… - alterlxve_ : 23 dicembre: film d’animazione Disney preferito Frozen 2 La principessa e il ranocchio Coco Toy Story 3 + Il Re… - tommosprjncess : 23 dicembre - film d'animazione Disney preferito: Koda fratello orso, sempre e per sempre. -