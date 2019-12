Film di Natale in tv | Natale a Evergreen-La lettera perduta su Rai 2 | la trama

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Chesarebbe senzanatalizi in tv? Unchiaramente triste! Ma la programmazione della Rai ci regala una sfilza ditra prime visioni e grandi classici assolutamente da non perdere. Il 23 dicembre inizia una nuova settimana e inizia anche per Rai 2 una nuova programmazione pomeridiana: al posto di Detto Fatto andranno in onda gli amatissimidi. Si inizia oggi 23 dicembre 2019 con il-Laperdura. Si tratta di una prima visione. Non ci resta che scoprire ladelin onda questo pomeriggio dalle 14 su Rai 2. Buona visione a voi!DIIN TV OGGI:– LA, LA(Christmas in Evergreeen – Letters to Santa) 1^ TV assolutacon Jill Wagner, Mark Deklin, Holly Robinson Peete La protagonista delè Lisa Palmer, ...

Avvenire_Nei : . @TV2000it La televisione dei cattolici italiani dedica una programmazione speciale per le festività natalizie dal… - YaNoAguantoMas0 : RT @chocoila: questa è la programmazione di tutti i film di Natale che faranno in tv ???? - STILEit : Natale rosso sangue: sette film da scoprire per le feste -