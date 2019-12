FIFA eCLUB WORLD CUP | Mkers qualificati per la fase finale a Parigi!

Leggi la notizia su imiglioridififa

(Di lunedì 23 dicembre 2019)è tra le 24 squadre al mondo che si giocheranno il mondiale per club e team a Parigi il prossimo 7-9 Febbraio 2020, rientrando tra i primi tredel suo girone dopo ben 5 round di qualifiche tra ben 190 squadre di tutto il mondo. Una qualificazione sofferta che sembrava insperata dopo il … L'articoloCUP:per laproviene da FUT Universe.

TGMesports : Ultimo atto delle qualifiche europee della #FIFAeClubWorldCup - Dalla_SerieA : FIFA eClub World Cup: il sogno termina qui, determinante l’ultimo match - - DTF_War : RT @xArberVeliu: Weekend da fuego ?? I miei risultati del Round4 valevole per le Qualifiche eClub: ? 1-2 vs @DeHammerFIFA ? 0-4 vs @ivanla… -