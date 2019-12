Festività del 24 e 31 dicembre | corse garantite a Cava de’ Tirreni

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutode’(Sa) – L’Amministrazione Servalli, attraverso l’attività dell’Assessore ai Trasporti Antonella Garofalo, ha raggiunto l’accordo con Bus Italia, per garantire lo svolgimento di tutte ledegli autobus del servizio pubblico nei giorni delle vigilie di martedì 24 e 31. “Anche quest’anno – dichiara l’Assessore ai Trasporti Antonella Garofalo – l’Amministrazione Comunale si è attivata per garantire ai cittadini regolare servizio delle, per la vigilia di Natale e la vigilia di Capodanno, accollandosi i costi”. L'articolodel 24 e 31de’proviene da Anteprima24.it.

irina_viknik : RT @crucant: @SalaLettura @Ca7615 @CarmelaCusmai @CarlaPi123 @Faust89823700 @irina_viknik @manuelamare_7 @clara_muollo @tafudany1 @danisett… - ProfFinanza : ???? Un regalo per i nostri affezionati lettori: sotto l'albero, il nuovo numero del #FamilyEconomyNews ???? Tante… - LaVoceDelTerrit : Todi: gli orari del Parcheggio di Porta Orvietana per le festività natalizie -