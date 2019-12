Festival di Sanremo | svelato il prezzo dei biglietti Immediata scoppia la polemica Ecco

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ildisi avvicina e continuano a circolare indiscrezioni e rumors su questa 70esima edizione che vedrà per la prima volta Amadeus alla conduzione. Amadeus, inoltre, sarà anche il direttore artistico della kermesse canora e ora è al lavoro per prendere accordi con cantanti e ospiti. Non c’è ancora molto di certo ma qualcosa sì: tra gli ospiti deldi2020 ci saranno Al Bano e Romina e anche Tiziano Ferro che resterà per tutte le puntate della manifestazione. ùQuesta è una grande notizia per i fan del cantante e di sicuro un bel colpo per Amadeus che potrà contare su un cantante davvero forte… Ma quando si parla di, non si può non parlare anche di. E infattiqua una bellache riguarda ildi. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. Sabato 21 dicembre gli organizzatori delhanno fatto sapere come fare ...

Raiofficialnews : ??#Sanremo2020: @TizianoFerro sarà ospite di tutte e cinque le serate di @SanremoRai. Il Festival di Sanremo è su… - noemiofficial : Quest’anno non ho presentato un pezzo per le selezioni del Festival di Sanremo. È un’esperienza meravigliosa che ha… - IlContiAndrea : #TizianoFerro presente in tutte e cinque le serate del Festival di #Sanremo2020. Ma non sarà una co-conduzione. Ecc… -