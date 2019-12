Ferrari Roma - Il design analizzato nei dettagli - VIDEO

Leggi la notizia su quattroruote

(Di lunedì 23 dicembre 2019) C'erano un giornalista, un fotografo, unmaker, e la.Breve storia (felice) di un pomeriggio nei meandri di Maranello. Lontano da rotture di scatole, sguardi indiscreti, interferenze.Abbiamo lavorato come piace a noi. Con il tempo, con la testa e con il cuore. Preparando, con gli scatti di Alberto Dedè, un suggestivo servizio fotografico (a me piace molto, dunque ve ne anticipo qualche immagine sporca, di backstage, non ancora lavorata, qui sopra) che troverete sul prossimo numero di Quattroruote.E un, in cui ci prendiamo il tempo che ci vuole per soffermarci suidel progetto stilistico di Flavio Manzoni. Che, sempre sul prossimo numero della rivista, ci spiegherà le ragioni dietro ildi questacosì naturalmente bella, elegante, sofisticata.Nell'attesa, buona visione.

