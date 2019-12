Fedele | “Non parlatemi di Champions | sono molto preoccupato”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Enrico, procuratore ed opinionista, in diretta su Canale 21 ha così commentato i tre punti conquistati dal Napoli in Emilia-Romagna.è sì contento del risultato ma si è dettopreoccupato giudicando pessima la prestazione globale della squadra: “preoccupato, il Napoli mi ha. Alla fine è arrivata la vittoria ed è ciò che conta ma la prestazione è stata la peggiore. Ho un interrogativo da rivolgere a tutti: cosa avreste detto se fosse finita 1-1? Vi era piaciuta la prestazione prima del gol della vittoria? I giudizi cambiano con le vittorie ma non posso dimenticare quello che ho visto prima. Non riesco ad essere ottimista e parlare di scalate in classifica e qualificazione.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Lauro: “Un’esultanza così può essere il segnale del cambiamento” Matteo Marani: “Ho visto una ...

LucaPorcu_91 : RT @18Girin: @matteosalvinimi Tu saresti Cristiano? Se sei tanto cristiano, credente, fedele, domani ti aspetto al dormitorio per senza tet… - gdigiuliana0611 : RT @18Girin: @matteosalvinimi Tu saresti Cristiano? Se sei tanto cristiano, credente, fedele, domani ti aspetto al dormitorio per senza tet… - lisaquac81 : @Ladiesoflucifer Forse ne abbiamo già parlato, ma concordo a pieno. Sia come personaggio che recitazione ed aspetto… -