Fava dirigente Lega | “Bravo Bossi | al Sud Italia come in Africa”

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Umbertoha dimostrato ancora una volta il proprio amore incondizionato nei confronti della propria creatura, laNord, e dovrebbero ringraziarlo”. Parola di Gianni, membro del consiglio federale dellaNord, che commenta così le polemiche sulle affermazioni dial congresso di Milano. “E’ invece incredibilmente”, aggiungesu Facebook, “fanno a gara a prendere le distanze non si sa bene da chi e da cosa. Umberto credo abbia commesso un errore andando allo pseudo congresso senza dibattito legittimandolo. Ciononostante gli va reso il merito di avere avuto una intuizione geniale nel momento in cui ha parlato del rapporto col sud e della questione settentrionale. Non a caso è stato applaudito a scena aperta dai pochi congressisti presenti. Quelle sono ancora le regioni che ispirano molti dei militanti e degli elettori ...

