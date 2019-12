Fare gli auguri Buon Natale 2019 con foto | video e frasi su WhatsApp il 25 dicembre

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Meglio giocare d'anticipo e prepararsi subito pergli, così da non correre il rischio di dover poile cose troppo di fretta nel momento clou delle feste. Abbiamo qui pronta per voi una raccolta delle migliorida inviare sunel giorno della vigilia o direttamente il 25. Si parte proprio dalle, che sono sempre tanti a preferire per la loro immediatezza di significato. Gli aforismi, come tutti saprete, fanno rifletere ed invitano all'unione ed al raccoglimento in famiglia. Se ci tenete a recapitare un messaggio ben preciso a qualcuno, probabilmente individuerete tra queste la frase giusta pergli: "La mia idea di, sia che sia all'antica che moderna, è molto semplice: amare gli altri. A pensarci bene, perché dobbiamo aspettare ilper farlo?" Bob Hope "Ilnon ...

mante : Sui finanziamenti pubblici ai quotidiani ci sarebbe molto da fare (non solo per bloccare i furbetti ma anche per im… - Linkiesta : Gli under 35 italiani sono più poveri, precari e sofferenti dei loro coetanei europei, ma invece di protestare cont… - RobertoBurioni : Il mio sogno è che questi gesti di altruismo diventino così comuni da non fare più notizia. Bravi i bambini, bravi… -