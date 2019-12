Fabio Fognini e Flavia Pennetta di nuovo genitori | è nata Farah

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di lunedì 23 dicembre 2019)sono diventati di. Il 23 dicembre alle ore 10.11 è, soprannomiMimmi. L’annncio arriva dal papà bis che nelle story di Instagram scrive: “Ore 10.11 è arrivata!! Pesa 3.160 kg. Mamma e Mimmi stanno super bene… Non esiste felicità più grande!”. Il primo post dicon la piccolaQuindi su Instagram, qualche ora dopo,– che in estate aveva annunciato con lache da lì a pochi mesi la famiglia si sarebbe allargata – dedica un post alla secondogenita e si fa ritrarre mentre la tiene in braccio. “Benvenuta piccola Mimmi” scrive semplicemente mentre posa con un gran sorriso stampato in volto. View this post on Instagram BENVENUTA piccola “Mimmi” FF87 ♥️ FF23 A post shared by(@fogna) on Dec ...

Italia_Notizie : È nata Farah, la figlia di Fabio Fognini e Flavia Pennetta - GHERARDIMAURO1 : RT @Corriere: È nata Farah, la seconda figlia di Fabio Fognini e Flavia Pennetta -