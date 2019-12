F1 | il nuovo stipendio di Charles Leclerc con la Ferrari | quanto guadagnerà? Le cifre

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Si può passare dal condizionale all’indicativo per parlare diinanche nel prossimo futuro. Il prolungamento del rapporto tra il 22enne monegasco e la scuderia di Maranello è stato ufficializzato e per il pilota del Principato la scadenza è fissata al 2024. Pertanto, la forma del contratto è quella di un quinquennale. La Rossa crede fortemente ine le prestazioni di questo primo anno sotto l’insegna del Cavallino Rampante sono state più che positive: 7 pole-position, 10 podi e 2 due vittorie. In particolare, i due successi a Spa (Belgio) ed a Monza hanno convinto i vertici che insi può credere. Il talento, infatti, è cristallino ed ecco che l’impegno economico si è fatto decisamente più importante. Stando arivelato da La Gazzetta dello Sport,percepirà circa 9 milioni di euro all’anno, quindi un ingaggio ...

