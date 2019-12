Everton | Ancelotti carica | «So come si batte il Liverpool» – VIDEO

Ancelotti e il retroscena di mercato : il nuovo tecnico dell’Everton svela chi avrebbe voluto al Napoli : Tutto in pochi giorni. Dal benservito di De Laurentiis al Napoli alla firma con l’Everton. Momenti frenetici per Carlo Ancelotti, che senza panchina proprio non riesce a stare. Il neo tecnico degli inglesi è stato presentato questa mattina. Tanti gli argomenti affrontati in conferenza stampa, ma alcuni passaggi non possono non riguardare la sua precedente esperienza azzurra. Un “assist” importante lo dà indirettamente la ...

Corsera : l’Everton di Ancelotti sogna in grande e punta Koulibaly e Zielinski : A soli 11 giorni dall’esonera al Napoli Carlo Ancelotti prende possesso della sua nuova panchina all’Everton, l’annuncio è arrivato ieri, così come le dichiarazioni di soddisfazione per la nuova avventura del tecnico di Reggiolo. Ma la missione Everton non sarà semplice, scrive oggi il Corriere della Sera, perché la squadra è attualmente al 15esimo posto a soli 4 punti dalla zona retrocessione. Una situazione che non spaventa ...

Ancelotti Everton - De Laurentiis : «Ti seguiremo con grande affetto» : Carlo Ancelotti inizierà a breve la sua nuova avventura sulla panchina dell’Everton: ecco l’augurio del presidente del Napoli Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Everton: il tecnico esordirà sulla panchina dei Toffees nel boxing day contro il Burnley, per iniziare la risalita. Arrivano, a mezzo social, anche gli auguri del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Oggi Ancelotti era presente nella ...

Ancelotti riparte dall’Everton - grande tifoso tifo Paul McCartney : Carlo Ancelotti ricomincia dall'Everton, squadra per ora di retroguardia della Premier League (e' 16/a, quindi a rischio retrocessione) ma di grandi potenzialita', al punto da pensare di togliere in futuro la supremazia cittadina al Liverpool campione d'Europa e attuale leader incontrastato della Premier. Il proprietario dell'Everton e', dal 2016, il businessman iraniano-britannico Farhad Moshiri, 64 anni, che finora ha investito oltre 450 ...

