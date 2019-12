Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Dalla moda al design passando per sport, cibo e cultura. Ilsarà un anno ricco diimperdibili a. L’Amministrazione comunale ha infatti organizzato una serie di iniziative, in collaborazione con associazioni del settore e privati, per regalare ad abitanti e turisti un anno da non dimenticare.: Fashion week Ad aprire le danze sarà la tanto attesa Fashion week, la settimana della moda organizzata dalla Camera Nazionale della Moda italiana durante la quale i principali designer e stilisti presenteranno le collezioni autunno/inverno nelle passerelle milanesi. Dal 10 al 14 gennaio inizierà l’appuntamento internazionale con dellaModa Uomo, con la presentazione delle novità maschili delle più importanti marche emergenti della Moda italiana. Seguiranno le sfilate dellaModa Donna, la settimana dedicata alla moda femminile. Presentazioni ed ...

caritas_milano : Un nuovo #EmporiodellaSolidarietà #Caritas a Niguarda sotto le “Case del Papa” Venerdì #20dicembre la presentazion… - notizieit : Eventi Milano 2020, tutti gli appuntamenti da non perdere - MiTomorrow : Stasera Felicità: un one-man-show cinematografico che colorerà la sera della vigilia di Sky e Now Tv con Alessandro… -