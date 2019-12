Era la mia forza | il dolore del padre di Gaia

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - - "Adesso non ho ragioni per andare avanti,era la miadopo l'incidente che avevo subito". Così ildi, una delle due 16enni, morte investite nella notte tra sabato e domenica in Corso Francia a Roma, come riferisce il suo legale, l'avvocato Giovanni

CarloCalenda : Non so cosa siano le femministe TERF. So che ad esempio mia madre che era una delle animatrici di “se non ora quand… - vannisantoni : Fatica o Alliata? Vecchia Rusconi o nuova @libribompiani? Tanto sangue già è stato versato, e anche per questo era… - breveinutile : @Mysterytrains Mia nonna ne aveva uno, ma era inutilizzato da almeno 30 anni -