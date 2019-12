Epilessia fotosensibile | come si scatena e il decalogo della prevenzione

Leggi la notizia su dilei

(Di lunedì 23 dicembre 2019) L’Epilepsy Foundation americana avvisa gli ipersensibili. Per chi è particolarmente esposto al rischio diindotto da flash, luci alternate e altro, anche alcune scene dell’ultima puntatasaga di “Guerre stellari” potrebbere crisi. Il rischio, allargato più in generale agli stimoli luminosi intensi ed intermittenti, viene ribadito anche dalla Lega Italiana contro l’(LICE): va però sottolineato che il problema può sussistere solamente per chi soffre di, una particolare condizione neurologica che insorge in genere in età infantile ed adolescenziale ed interessa una piccola percentuale delle persone con. Cosa vuol dire fotosensibilità La fotosensibilità è una particolare sensibilità alle luci intermittenti, per cui chi ne è affetto può presentare crisi convulsive se si espone a tali stimoli. La fotosensibilità, presente ...

