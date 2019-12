Emozione sportiva del 2019 – Oscar OA Sport: la magia delle Fate, il cinqueeee di Windisch, il Settebello sul trono, il ruggito di Bettiol (Di lunedì 23 dicembre 2019) Il 2019 ha regalato grandi emozioni agli appassionati di Sport, l’Italia si è resa protagonista di una stagione positiva e non sono mancati i momenti in cui esaltarsi, istanti in cui ci siamo emozionati e in cui il cuore ha palpitato più del normale, in cui siamo sobbalzati sul divano per un gesto Sportivo fuori dal comune compiuto da un nostro portacolori. La redazione di OA Sport ha selezionato quattro emozioni indimenticabili, quattro imprese entrate nel nostro cuore per estro, originalità, imprevidibilità, impatto emotivo, portata storica. Oscar OA Sport 2019, L’Emozione DELL’ANNO: PRIMO POSTO – L’ITALIA DI GINNASTICA ARTISTICA CONQUISTA IL BRONZO AI MONDIALI: Mercoledì 8 ottobre 2019. Schleyer Halle di Stoccarda, Germania. È il giorno della Finale a squadre femminile dei Mondiali di ginnastica artistica, la prova regina dell’intera rassegna ...

