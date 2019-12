Emergenza incendi in Australia | il governo “era stato avvertito”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Dopo le elezioni di maggio, ilno venne avvertito che il Paese doveva prepararsi aboschivi e ondate di caldo più frequenti e che i cittadini avrebbero corso dei rischi senza un’azione efficace sul cambiamento climatico: lo riporta il Guardian che cita il dipartimento degli Affari interni. L’è devastata da settimane da decine di grandi, che continuano a divampare in particolare nel Nuovo Galles del Sud. Un report consegnato aldal ministro degli Affari Interni, Peter Dutton, avvertiva di “catastrofi” aggravate dai cambiamenti climatici: “Gli effetti fisici dei cambiamenti climatici, della crescita della popolazione e dell’urbanizzazione significano che, senza un’azione efficace, un numero maggiore di mezzi di sussistenza per glini sarà influenzato in futuro“, si spiega nel ...

