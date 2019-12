Emergenza cinghiali in Basilicata | approvato il piano di prelievo selettivo

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Convertire il problema “cinghiale” in opportunità del territorio. E’ la priorità del “di” degli esemplari della specie,dalla giunta regionale della, su proposta dell’assessore alle Politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli, dopo il parere favorevole dell’Ispra. Oltre alil governo Bardi ha adottato anche il “Disciplinare per la caccia di selezione”, dando mandato agli Ambiti territoriali di caccia di pubblicare gli avvisi e di reclutare il personale abilitato all’abbattimento dei. “La caccia al cinghiale nei periodi indicati dalla legge e riportati nel calendario venatorio – spiega l’assessore Fanelli – non riesce a risolvere quella che ormai è percepita come “” income in tutta l’Italia. La presenza deicrea preoccupazione ed allarmismo nei cittadini quando si spingono nei centri ...

