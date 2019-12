Eliana Michelazzo delusa | “Il Grande Fratello Vip non mi ha chiamata”

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di lunedì 23 dicembre 2019)sperava di partecipare alla quarta edizione delVip, ecco cosa ha detto a Il Punto Torna ad attirare l’attenzione del gossip. L’ex agente di Pamela Prati per mesi è stata una delle protagoniste dello scandalo scoppiato a causa del finto matrimonio tra la Prati e l’inesistente Mark Caltagirone. Mark Caltagirone non era l’unica persona inesistenze, anche Simone Coppi in realtà non è mai esistito. Eppure,era convinta da dieci anni di avere una relazione con lui, quando ha scoperto la verità si è resa conto di essere stata plagiata e raggirata. Ad oggi stanno provando tutti a voltare pagina. Da poco la Prati ha lanciato il suo singolo, anche laha deciso di dedicarsi alla musica. Il 29 novembre laha fatto il suo debutto come cantante, la sua canzone si intitola ‘Riparto da me’....

