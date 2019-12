Eleonora Abbagnato | addio all’Opéra di Parigi | ‘Mia mamma è stata molto male’

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Dopo 28 anniannuncia l’all’Opéra di. La ballerina, prima italiana a ottenere il ruolo di étoile, si prepara a fare la valigia e a tornare nel Bel Paese per stare accanto alla madre malata di una forma cronica di leucemia. I motivi di questa scelta sono stati spiegati dalla stessaa Io Donna.lasciaper stare accanto alla madre “Ci sono arrivata a 14 anni e ci ho vissuto fino a quasi 42” spiegaparlando dell’Opéra di, come riporta Fanpage, “dunque mi preparo all’come per un matrimonio: ci saranno tutti gli amici, la famiglia, i coreografi, gli assistenti, le étoile, i miei partner. Non vedo l’ora di ricordare insieme a loro i momenti più belli di questi 28 anni.male e ora continua la terapia. Quando si è ammalata non ho ...

dsDanceSide : Eleonora Abbagnato lascia la danza: 'Voglio stare vicino a mia madre malata' - PalermoToday - lillydessi : Eleonora Abbagnato lascia l’Opéra di Parigi: “Mia madre è stata male” - lillydessi : Eleonora Abbagnato lascia l’Opéra di Parigi: “Mia madre è stata male” -