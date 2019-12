Efe Bal | “Sotto Natale gli uomini si tolgono vari sfizi”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Efe Bal è tornata a fare delle dichiarazioni shock rivelando che nel periodo delle Feste Natalizie gliitaliani si concederebbero – durante una pausa e l’altra dal lavoro -dei momenti di passione con trans e prostitute. Efe Bal: le confessioni sulLa trans turca Efe Bal, famosa per le sue rivelazioni shock, è tornata a incendiare le pagine del gossip con una clamorosa dichiarazioni sui “buoni padri di famiglia” che, secondo lei, per fuggire alla noia delle feste natalizie si concederebbero “sfizi” con escort, prostitute e trans. “Vogliono farlo non una ma due volte, durante le feste, per togliersi ogni sfizio e bilanciare la noia casalinga. Un cliente affezionato mi ha pagato 500 euro invece di 200: Il resto usalo per farti un regalo, mi ha detto”, ha detto Efe Bal per avvalorare ancora di più la sua tesi. Non è la ...

