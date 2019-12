Edelfa Chiara Masciotta per la prima volta in tv dopo l’incidente | ecco come sta VIDEO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Atteso e giustamente celebrato ritorno in televisione per, ad appena un mese dallo spaventoso incidente che la costrinse in ospedale. Trada una macchina in corsa in provincia di Torino, l’attrice trascorse i giorni successivi al sinistro stradale da ricoverata, affidandosi ad un interveno chirurgico per la ricostruzione del naso fratturato. Nei giorni successivi,non mancò di aggiornare i propri fan sull’evolversi delle condizioni; e alle prime foto delle cicatrici e degli interventi, è infine seguita laapparizione televisiva. Ospite da Storie Italiane,ha dunque avuto modo di raccontare nel dettaglio la dinamica dell’incidente, le modalità di guarigione attraversate e il risultato delle operazioni. La modella appare ora serena, senza però nascondere il taglio di capelli cortissimi e le cicatrici da ...

