Ed Sheeran e la moglie Cherry Seaborn felici come non li abbiamo mai visti

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Edcon la fidanzataEdcon la fidanzataEdcon la fidanzataEdcon la fidanzataEdcon la fidanzataEdcon la fidanzataEdcon la fidanzataInnamorati, in cucina. Ede lanon li avevamo mai. Il cantante dai capelli rossi l’ha voluta tra i protagonisti del suo nuovo video, sulle note del singolo Put It All on Me. Danzano tra i ballerini, preparano uno spuntino a base di cipolla e birra, si baciano sul divano, tra le risate. È il video più intimo del cantante 28enne, girato nel loro appartamento di Londra. Tra una clip e l’altra, sullo schermo, appare anche un resoconto del loro amore. Che è una bellissima storia d’amore. «Ed esi davano da fare al liceo», si legge, ...

EndCent : Ed Sheeran e la moglie nel nuovo video “Put It All on Me” - rockolpoprock : Ed Sheeran e sua moglie insieme nel nuovo video di ‘Put it all on me’. Guarda - sheeran_blue : RT @Shining__Star94: Friendly reminder che Spadino è andato a scegliere la culla per suo figlio non insieme a sua moglie ma insieme ad Aure… -