Eccezionale ondata di maltempo in Calabria | danneggiati impianti e infrastruttura

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Circolazione ferroviaria rallentata – con ritardi fino a 50’ – lungo la Direttrice Tirrenica, fra Reggioe Lamezia Terme, a causa dell’diche sta interessando la. Le forti mareggiate hanno danneggiatoferroviaria in più punti, fra Cannitello e Bagnara, Rosarno e Mileto, Mileto e Vibo Pizzo e nella stazione di Gioia Tauro. Riprogrammato – con riduzioni nell’offerta di trasporto – il servizio ferroviario da Reggioa Rosarno, in attesa dell’evolversi delle condizioni meteo. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per verificare le condizioni dell’e ripristinare le normali condizioni di circolazione. Danni per ilanche a Catanzaro: nella frazione Piterà una frana ha isolato 2 famiglie durante la notte. Molti i danni anche nel quartiere Lido con ...

