E meno male che Lukaku era un bidone

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Top e flop della 17esima giornata di campionato di Serie A Top Ilicic (Atalanta) – Prestazione fenomenale. Realizza una doppietta, di ottima fattura, segnando sia di destro che col mancino. Il suo secondo goal da solo vale il prezzo del biglietto, Un goal che realizzano solo i top player. Orsolini (Bologna) – Alla prima doppietta in serie A. È davvero immarcabile e spietato sotto porta come deve essere un attaccante. Corona nel migliore dei modi una prestazione eccellente.(Inter) – Segna una doppietta, di buona fattura. Splendido il secondo goal. Firma un assist per Gagliardini e dona il rigore al giovane Esposito che realizza il primo goal in serie A. Raggiunge quota 12 reti in campionato. La risposta migliore a chi lo criticava, lo vedeva fuori forma, fuori peso, unetc…. Flop Conti (Milan) – Lontano parente del giocatore ammirato in maglia ...

