Dj Fabo | riprende il processo | Assolvere Marco Cappato

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Si torna in aula a Milano per il: nel corso dell'udienza che lo vede imputato per "aiuto al suicidio", la notizia della morte della madre "Alla luce delle conclusioni della Corte Costituzione del 2019,deve essere assolto perché il fatto non sussiste". Lo ha dichiarato il procuratore aggiunto di Milano, Tiziana Siciliano, nella sua requisitoria nelimputato per "aiuto al suicidio" per aver accompagnato Fabiano Antoniani, noto come dj, in una clinica svizzera a morire. Antoniani, rimasto cieco e tetraplegico in seguito a un incidente stradale, "è stato libero di scegliere di morire con dignità". Dj, ha argomentato Siciliano, soffriva di "una patologia irreversibile che gli procurava "gravi sofferenze fisiche e psicologiche", "dipendeva dalle macchine che lo tenevano in vita" e ha preso "una ...

