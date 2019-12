Dj Fabo | l'incidente | il suicidio assistito | l'assoluzione di Cappato

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Rimasto tetraplegico in seguito a unstradale, Fabiano Antoniani, noto a tutti come dj, scelse di morire con ilin una clinica svizzera, il 27 febbraio del 2017. Con lui c’era Marco, esponente dell’associazione Luca Coscioni, che il giorno successivo si autodenunciò. La procura di Milano fu “costretta” ad accusarlo di aiuto ale per lui iniziò il processo, arrivato fino alla Consulta e conclusosi il 23 dicembre 2019 con l'dell'esponente dei Radicali. La Corte costituzionale, chiedendo un intervento del Parlamento per colmare un "vuoto legislativo", aveva inizialmente rinviato a settembre 2019 il verdetto sull'aiuto al. Il Parlamento, però, negli undici mesi successivi non si era espresso e quindi era toccato ai giudici della Consulta decidere in materia. Il 25 settembre ...

