Dj Fabo | la compagna | “Ora spero che avvenga qualcosa al livello politico” L’avvocata

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Fabiano mi avrebbe chiesto di festeggiare perché era una battaglia in cui credeva fin dall’inizio. Adessocheanche apolitico e legislativo, perché è il passo che ancora manca”. Con queste parole l’exdi Dj, Valeria Imbrogino, commenta la sentenza di assoluzione pronunciata oggi dalla prima sezione della Corte d’Assise di Milano nei confronti di Marco Cappato. La lettura del dispositivo è stata accolta da un applauso dei tanti cittadini che hanno partecipato all’udienza. “La politica sta dimostrando di essere completamente ferma su questi temi. Adesso ci aspettiamo dal Parlamento una legge che legalizzi tutte le scelte di fine vita compresa l’eutanasia – racconta Filomena Gallo, avvocato e segretario dell’Ass. Luca Coscioni – il nostro lavoro continuerà fino a quando anche in Italia potremmo essere liberi fino alla ...

Noovyis : (Dj Fabo, l’ex compagna: “Ora spero che avvenga qualcosa al livello politico”. L’avvocata Gallo: “Serve legge che l… - Agenpress : Fine vita. Marco Cappato assolto, 'il fatto non sussiste”. Compagna dj Fabo. 'Spero avvenga qualcosa in politica”… - Italia_Notizie : Fine vita, giudici: “Cappato assolto, il fatto non sussiste”. Abbraccio tra l’ex compagna di dj Fabo e l’avvocata F… -