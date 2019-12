Dj Fabo | assolto Marco Cappato | “Il fatto non sussiste”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019)è stato: sentenza storica per il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni che il 26 febbraio 2017 ha accompagnato Fabiano Antoniani in Svizzera. Quel viaggio gli valse l’accusa di “aiuto al suicidio”. La sentenza è stata pronunciata dai giudici della Corte d’Assise di Milano: sono stati i Pm che più volte, nel corso del processo, hanno chiesto assoluzione piena per. Il caso DjEra stato lo stessoad autodenunciarsi dichiarando di voler aiutare Djed anche altre persone a raggiungere la Svizzera per poter procedere con l’eutanasia. Si trattò al tempo di un gesto motivato daldi voler cambiare la realtà normativa sul suicidio assistito e oggi, la storia die Djha portato a un vero cambiamento, quello chiesto dallo stesso Fabiano nel suo appello, girato e diffuso nel 2017, destinato al Presidente ...

