Dj Fabo | assolto Marco Cappato

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Quello dinei confronti di DJnon fu aiuto al suicidio. L'esponente dei Radicali e dell'Associazione Luca Coscioni è statodall'accusa dal Tribunale di Milano "perché il fatto non sussiste". La decisione è stata presa dopo un'ora di camera di consiglio e la lettura del dispositivo è stata accolta con un applauso dai presenti in aula.Tra le persone presenti c'era anche Valeria Imbrogno, fidanzata di Fabiano Antoniani (alias DJ), che dopo la lettura della sentenza ha abbracciato, i suoi difensori ed anche il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano. Per la Imbrogno questa sentenza rappresenta una vittoria anche e soprattutto per il suo ex compagno: "Fabiano mi avrebbe chiesto di festeggiare, siamo arrivati alla vittoria per lui: ha sempre combattuto, sono felice. La battaglia continua per tutti gli altri, quando ha iniziato voleva proprio che fosse ...

Leggi la notizia su blogo

ilpost : Marco Cappato è stato assolto - fanpage : Processo fine vita, assolto Marco Cappato per la morte di Dj Fabo - Corriere : Marco Cappato assolto per la morte di dj Fabo: «Il fatto non sussiste». Il pm: giornata storica -